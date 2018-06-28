SPOR

Beşiktaş ile Negredo'nun yolları ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo ile yolları ayırma konusunda anlaştı. Negredo, Çin takımlarıyla görüşüyor...

Beşiktaş ile Negredo'nun yolları ayrılıyor

Geçen sezonun başında Valencia’dan transfer edilen Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.

Satış listesine konan 32 yaşındaki futbolcu, 4.3 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle ayrılmak istemediğini yönetime iletmişti.

Konuyla ilgili olarak tecrübeli ismin menajeriyle son bir görüşme yapan Siyah- Beyazlılar’ın, deneyimli isimle yolları ayırma konusunda anlaştığı kaydedildi. Deneyimli ismin, Çin Ligi ekipleriyle temas halinde olduğu belirtildi. (Fanatik)

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!
Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Comolli, Clement Grenier'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Comolli, Clement Grenier'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden men edebilir!

UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden men edebilir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir an önce gitsin
TEST
Diğer Haberler
Ryan Babel'den Wijnaldum bombası!

Ryan Babel'den Wijnaldum bombası!

Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya 14 milyon Euro!

Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya 14 milyon Euro!

Beşiktaş ile Negredo'nun yolları ayrılıyor

Beşiktaş ile Negredo'nun yolları ayrılıyor

Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!

Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 18 milyon Euro!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 18 milyon Euro!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.