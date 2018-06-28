Beşiktaş ile Negredo'nun yolları ayrılıyor

Geçen sezonun başında Valencia’dan transfer edilen Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.
Satış listesine konan 32 yaşındaki futbolcu, 4.3 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle ayrılmak istemediğini yönetime iletmişti.
Konuyla ilgili olarak tecrübeli ismin menajeriyle son bir görüşme yapan Siyah- Beyazlılar’ın, deneyimli isimle yolları ayırma konusunda anlaştığı kaydedildi. Deneyimli ismin, Çin Ligi ekipleriyle temas halinde olduğu belirtildi. (Fanatik)
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