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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 20:40
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildi. İki takım arasındaki final saat 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"YABANCI VAR HAKEMİ GELECEK"

İki kulübün başkanıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bu toplantı neticesinde ortak kararla Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğu konusunda iki kulübümüz de mutabık. 50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları tüm seyircilerimizin ellerinde olacak. Saat 19.00'da konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra takımlar ısınmaya çıkacak ve ardından maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız. İki takıma da finalde başarılar diliyorum. Finalde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız. Yabancı VAR hakemi de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HAK EDEN KAZANSIN"

Hasan Arat da Türk futbolu için doğru bir karar alındığına vurgu yaparak, "Çok güzel bir toplantı yaptık. Salı günü güvenlik toplantısı gerçekleştirilecek. Eğer tribünlerin bölünmesi söz konusu ise kura çekimi olacak. Şehit yakınları ve gazilerimize şeref tribününde yer ayrılacak. Maçın İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını istedik. Olimpik bir yılda Türkiye'nin bir araya gelmesini ve centilmence mücadeleyi özlediğimizi söyledik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Şenlik içinde geçsin ve hak eden kazansın." diye konuştu.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI"

Ertuğrul Doğan ise Türkiye Kupası finalinin Türk futbolunun birlikteliği açısından önemli bir şans olduğunun altını çizerek, "Çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındı. İki takım taraftarları da centilmenlik örneği ortaya koyacaktır. Buna eminim. Temennimiz centilmence bir maç geçmesi. Türk bayraklarımızla dünyaya ve Türkiye'ye çok farklı bir mesaj vereceğiz. Hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

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