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Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.05.2024 14:51
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve yabancı VAR hakemi uygulamasının olacağını açıkladı.

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

"50 BİN TANE TÜRK BAYRAĞI DAĞITACAĞIZ"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası Finali, bir milli maç gibi olacak. 50 bin tane Türk bayrağı dağıtacağız. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği bir tabloyu, tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız." dedi

"TRABZONSPOR İLE ÇOK GÜZEL BİR TOPLANTI YAPTIK"

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş olarak, bugün burada değerli, dost kulübümüz Trabzonspor ile çok güzel bir toplantı yaptık. Toplantının ana unsuru, en iyi nasıl organize edebiliriz, onu konuştuk. Yarın güvenlik toplantısı yapılacak. Tribünlerin bölünmesi konusunda da kura çekimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

"ÇOK CENTİLMENCE BİR MAÇ GEÇECEKTİR"

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındığını düşünüyorum. Türkiye için, birliktelik için bu finalin bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok centilmence bir maç geçecektir. Şimdiden hayırlısı olsun." açıklamasında bulundu.

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