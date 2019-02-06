Beşiktaş İlhan Mansız'la yollarını ayırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.
Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti.
Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.
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