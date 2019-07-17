Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip

Beşiktaş mücadeleye; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Isimat Mirin, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Güven Yalçın ilk 11'i ile başladı. Pendikspor ise Mehmet Cingir, Mahmut Alioğlu, Kadir Doğukan, Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Enes Aydın, Salim İyik, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Ömercan Sokullu ve Ozan Papaker ile sahaya çıktı. Karşılaşmada Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral ve Burak Kaplan hakem kadrosu görev aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olan taraf siyah beyazlılar oldu. Oğuzhan, Ljajic ve Dorukhan'ın görev aldığı orta sahada kısa pas oyununu iyi yapan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

43'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın güzel ortasında Güven Yalçın kafayla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Siyah beyazlılar mücadelenin ikinci yarısına Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Roco, Ahmet Gülay, Erdem Seçgin, Necip Uysal, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir 11'i ile başladı. İkinci yarının hemen başında Pendikspor skora denge getirdi. 47'nci dakikada Ozan Papaker attığı gol ile skoru 1-1 yaptı.