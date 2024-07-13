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Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 17:12
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Beşiktaş, Serie A ekibi Lazio’dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Immobile her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok duygulandım. Sezona başlamak için hazırım” dedi.

Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

2 YILLIK SÖZLEŞME, 6 MİLYON EURO

Yıldız oyuncu Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık maaşının ise imza parası dahil 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

HÜSEYİN YÜCEL: “BEŞİKTAŞ, GÜZEL GÜNLERİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

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Beşiktaş taraftarını sevindirmeye devam edeceklerini vurgulayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Tüm camiamıza, Beşiktaş’ımıza, taraftarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün bizi yine yalnız bırakmayan binlerce taraftarımız gelmiş. Beşiktaş, güzel günlerin en iyisini hak ediyor. Rafa Silva transferinde de daha çok güzel günler göreceğiz diye söylemiştim. Sözümüzü tuttuk. Elimizden geldiği kadar tutmaya da devam edeceğiz. Ben Hasan Arat ve Ciro’ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Hasan Arat, ilk günden itibaren desteğini hiç esirgemedi. Diğer teşekkürümü de Ciro’ya yapmak istiyorum. Çünkü Lazio Kulübü transfer sürecinde çok direndi. Ciro Immoble’nin yapmış olduğu fedakârlıklar sayesinde böyle bir transferi 48 saatlik bir süreçte sonlandırabildik. Tüm camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ise, “Bir dünya yıldızı daha aramızda, camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kendisini karşılamaya gelen yüzlerce taraftara üçlü çektiren Ciro Immobile, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
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