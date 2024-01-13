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  4. Beşiktaş'ın 18'lik yerli Agüero'su rakiplerini gole boğmaya devam ediyor! Semih Kılıçsoy, Burak Yılmaz'ın ardından bunu başaran ilk Türk oldu

Beşiktaş'ın 18'lik yerli Agüero'su rakiplerini gole boğmaya devam ediyor! Semih Kılıçsoy, Burak Yılmaz'ın ardından bunu başaran ilk Türk oldu

13.01.2024 20:40 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesine Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlarken karşılaşmada gol perdesini Semih Kılıçsoy açtı. Genç oyuncu son 4 haftada da rakip fileleri havalandırmayı başarırken büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası esmeye devam ediyor.

Son oynanan Rizespor mücadelesinde 2 gol 1 asistlik performansıyla adeta parmak ısırtan Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

1 GOL 1 ASİST

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18'lik süper yetenek Karagümrük maçında da 62. dakikada attığı golle gol perdesini açarken, 65. dakikada Rashica'nın attığı golde de asist yapmayı başardı.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK

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Kılıçsoy attığı bu golle üst üste 4. maçında da fileleri havalandırmayı başarırken, 2007-2008 sezonunun ardından Burak Yılmaz'dan sonra üst üste dört maçta fileleri havalandıran ilk Türk futbolcu oldu.

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