Beşiktaş'ın 18'lik yerli Agüero'su rakiplerini gole boğmaya devam ediyor! Semih Kılıçsoy, Burak Yılmaz'ın ardından bunu başaran ilk Türk oldu

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası esmeye devam ediyor.

Son oynanan Rizespor mücadelesinde 2 gol 1 asistlik performansıyla adeta parmak ısırtan Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

1 GOL 1 ASİST

18'lik süper yetenek Karagümrük maçında da 62. dakikada attığı golle gol perdesini açarken, 65. dakikada Rashica'nın attığı golde de asist yapmayı başardı.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK

Kılıçsoy attığı bu golle üst üste 4. maçında da fileleri havalandırmayı başarırken, 2007-2008 sezonunun ardından Burak Yılmaz'dan sonra üst üste dört maçta fileleri havalandıran ilk Türk futbolcu oldu.







