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Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi ikinci maçında Malmö ile oynayacağı maçı öncesi 22 kişilik kadro açıklandı. Adriano ve Tolga Zengin sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.

Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.

Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı

"Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."

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