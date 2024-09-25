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Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 15:17
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmanın kadrosu duyuruldu.

Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya gidecek.

Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

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