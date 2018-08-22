Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Loris Karius'a yaz aylarında üst üste kötü haberler geldi!

3 / 20 Finalden sonra Karius'un aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.

6 / 20 İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius’un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.