Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Loris Karius'a yaz aylarında üst üste kötü haberler geldi!

Şampiyonlar Ligi finali ile başlayan süreç, Karius'a zor anlar yaşattı.
Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Liverpool'un file bekçisi Loris Karius, son aylarda sıkıntılı süreçler yaşadı.
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yediği birbirinden hatalı gollerle eleştirilerin hedefi olan Karius, finalin ardından taraftarların tepkisini çekti.
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Finalden sonra Karius'un aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.
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Karius'a son darbeyi ise sevgilisi Rose Cochrane-Stack vurdu.
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Ünlü İngiliz model, yaşanan olayların ardından Karius'u terk etti.
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İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius’un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.
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Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum” demişti.
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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