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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Loris Karius'a yaz aylarında üst üste kötü haberler geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 2 yıllığına kiralamak için Liverpool ile anlaşma sağladığı kaleci Loris Karius, özel hayatında üst üste kötü dönemler geçirdi.

Şampiyonlar Ligi finali ile başlayan süreç, Karius'a zor anlar yaşattı.

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Liverpool'un file bekçisi Loris Karius, son aylarda sıkıntılı süreçler yaşadı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Liverpool'un file bekçisi Loris Karius, son aylarda sıkıntılı süreçler yaşadı.
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yediği birbirinden hatalı gollerle eleştirilerin hedefi olan Karius, finalin ardından taraftarların tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yediği birbirinden hatalı gollerle eleştirilerin hedefi olan Karius, finalin ardından taraftarların tepkisini çekti.
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Finalden sonra Karius'un aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.

Finalden sonra Karius'un aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.
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Karius'a son darbeyi ise sevgilisi Rose Cochrane-Stack vurdu.

Karius'a son darbeyi ise sevgilisi Rose Cochrane-Stack vurdu.
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Ünlü İngiliz model, yaşanan olayların ardından Karius'u terk etti.

Ünlü İngiliz model, yaşanan olayların ardından Karius'u terk etti.
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İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius’un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.

İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius’un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.
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Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum” demişti.

Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum” demişti.
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Karius sevgilisi tarafından terk edildi!
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Beşiktaş Loris Karius Ianthe Rose Cochrane-Stack

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