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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Batshuayi'den 5 gol

16.08.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hazırlık karşılaşmasında 5. Lig takımı Weymouth'u 13-0 mağlup ederken Beşiktaş'a transfer olması beklenen Michy Batshuayi attığı 5 golle karşılaşmanın yıldızı oldu.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Batshuayi'den 5 gol

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona 3-0'lık Crystal Palace galibiyetiyle başlayan Chelsea, günü hazırlık maçıyla geçirdi.

Thomas Tuchel, lig maçında görev almayan futbolcularına 5. Lig (National League) ekibi Weymouth ile oynanan maçta şans verdi.

Maviler rakibini 13-0 mağlup ederken Beşiktaş ile anlaşmaya varan Michy Batshuayi karşılaşmanın yıldızı oldu. Belçikalı futbolcu attığı 5 golle maça damga vurdu.

Chelsea'nin diğer gollerini ise Ross Barkley (3), Thiago Silva (2), Callum Hudson-Odoi (2) ve Reece James kaydetti.

BEŞİKTAŞ YENİ YILDIZINI BEKLİYOR

Siyah beyazlılar Belçikalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Chelsea ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş 27 yaşındaki forvete yıllık 2.4 milyon Euro ödeyecek.

Geçen sezon Crystal Palace’da forma giyen Batshuayi, 20 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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