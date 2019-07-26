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Beşiktaş'ın anlaştığı Douglas İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Douglas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bonservis ücreti ödemeyeceği Douglas'ı bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş'ın anlaştığı Douglas İstanbul'a geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'un ardından bir transfer daha yapmak üzere. Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da geçiren Brezilyalı futbolcu Douglas'u kadrosuna kattı.

İspanyol ekibi Barcelona ile sözleşmesi biten Douglas, Beşiktaş'a bonservissiz olarak gelecek. Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılar ile 3 yıllık anlaşırken, yıllık 800 bin Euro para kazanacak.

2018-2019 sezonunda Sivasspor ile 32 resmi müsabakada forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 7 asistlik performans sergileyerek herkesin takdirini toplamıştı. Başarılı futbolcu kariyerinde daha öncede Sao Paulo, Goias, Sporting Gijon, Benfica ve Barcelona formaları giydi.

BEŞİKTAŞ, DOUGLAS'I İSTANBUL'A GETİRİYOR

Douglas, siyah-beyazlı kulübe imza atmak için İstanbul'a geliyor. Brezilyalı futbolcu bu akşam 21.40'ta İstanbul'a olacak. 28 yaşındaki futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımın Avusturya'daki kampına katılacak.

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Beşiktaş douglas Spor Toto Süper Lig

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