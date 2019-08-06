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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Victor Ruiz'e kavuştu! Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

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Villarreal Başkanı Fernando Roig, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz ile ilgili konuştu ve transferin gerçekleştiğini söyledi. Roig İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Transfer için son imzaları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

185 cm boyundaki Victor Ruiz, Domagoj Vida'nın savunmadaki yeni partneri olacak. İspanyol oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte Enzo Roco veya Mirin'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villarreal'de 33 maçta forma giydi.

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Beşiktaş Victor Ruiz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beşiktaş bu sezon cidden çok kötü. Geçen sezon fenerin reyesi gibi bir adam bu. Çok iyi biliyorum, aldıklarına pişman olacaklar beter olsunlar
bi tarafta 20 25 yaş arası tranferlerde paraya acımayan avrupa klüpleri bi tarafta 25 30 yaş arası paraya acımayan Türk takımları harbiden galatasaray iyi almış o uefa kupasını ülkece futbol cahiliyiz
Bence mirim ondan daha iyi futbolcu yazık paralara sıradan Bi futbolcu...
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