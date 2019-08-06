Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPINDAN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER

VILLARREAL BAŞKANI AÇIKLADI

Villarreal Başkanı Fernando Roig, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz ile ilgili konuştu ve transferin gerçekleştiğini söyledi. Roig İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Transfer için son imzaları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

185 cm boyundaki Victor Ruiz, Domagoj Vida'nın savunmadaki yeni partneri olacak. İspanyol oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte Enzo Roco veya Mirin'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villarreal'de 33 maçta forma giydi.

