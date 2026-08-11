Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakibi kesinleşti!

Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb karşısında tur şansını kaybetti. İlk karşılaşmada deplasmanda 5-0 mağlup olan Zalgiris, rövanşta da rakibine 2-1 yenilerek toplamda 7-1'lik skorla elendi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ KESİNLEŞTİ

Dinamo Zagreb karşısında alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Kauno Zalgiris, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.

Litvanya ekibinin bu aşamadaki muhtemel rakibi ise Beşiktaş olacak. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove karşısındaki eşleşmeyi geçmesi halinde iki takım play-off turunda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA AVANTAJI KAPTI

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla İstanbul'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off aşamasında Kauno Zalgiris'in rakibi olacak.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması durumunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı Avrupa Ligi play-off turunun ilk karşılaşması 20 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Eşleşmenin ikinci maçı ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak. Bu iki karşılaşmanın sonunda turu geçen ekip, UEFA Avrupa Ligi lig etabına katılma hakkı kazanacak.