Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu, Koronavirüs, ceza ve sakatlık nedeniyle 7 eksiği olan Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Utku Yuvakuran kadroya dahil edildi.
Welinton, Vida, N'Sakala ve Rosier'in yer almadığı defans hattında Beşiktaş'ta sadece 4 oyuncu yer aldı: Montero, Erdoğan, Rıdvan ve Serdar.
Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.
◉Ersin Destanoğlu
◉Welinton
◉Domagoj Vida
◉Valentin Rosier
◉Fabrice N'Sakala
◉Oğuzhan Özyakup
◉Ajdin Hasic
Yıldız isimden Erol Bulut'a mesaj!
B. Dortmund yıldız ismin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Transfer resmen açıklandı!
Yılın transfer bombası patlıyor
Abdullah Avcı sahalara dönüyor
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
FIFA'dan doğum izni teklifi
Rekabet yüzleri güldürüyor
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum