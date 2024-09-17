Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! Forma şansı bulamayan Muçi'ye rekor teklif

Beşiktaş'ta Joao Mario transferinin ardından yedek kulübesine geçen Muçi'nin bu saatten sonra ilk 11'de oynaması zor görünüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bedelle transfer edilen Muçi, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

13 MİLYON POUND

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Aston Villa'nın Muçi için 13 milyon poundluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KABUL EDECEK

Yapılan transferlerin ardından kadro planlamasının dışında kalan Muçi'ye gelebilecek 10 milyon euro üstü teklifleri kabul etme kararı alan siyah-beyazlılar, genç oyuncudan zarar etmeden elden çıkartacak.