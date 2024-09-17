SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! Forma şansı bulamayan Muçi'ye rekor teklif

Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! Forma şansı bulamayan Muçi'ye rekor teklif

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 13:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan Muçi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ada basınında çıkan habere göre Premier Lig ekibinin Muçi için teklif hazırladığı yazıldı.

Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! Forma şansı bulamayan Muçi'ye rekor teklif
Ernest Muci

Ernest Muci

ARN Arnavutluk
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta Joao Mario transferinin ardından yedek kulübesine geçen Muçi'nin bu saatten sonra ilk 11'de oynaması zor görünüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bedelle transfer edilen Muçi, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

13 MİLYON POUND

ed73a398e0f1497391f9ffdbba7c7bda

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Aston Villa'nın Muçi için 13 milyon poundluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KABUL EDECEK

65f5fd73a86c8d09ad2201df

Yapılan transferlerin ardından kadro planlamasının dışında kalan Muçi'ye gelebilecek 10 milyon euro üstü teklifleri kabul etme kararı alan siyah-beyazlılar, genç oyuncudan zarar etmeden elden çıkartacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş mucize
En Çok Okunan Haberler
FETÖ'den ihraç edilen hakimler kaçarken böyle yakalandı... İşte o anlar...

FETÖ'den ihraç edilen hakimler kaçarken böyle yakalandı... İşte o anlar...

Ülkemizin en kalabalık 7. şehrinde ağır deprem riski! Son depremleri bilen Naci Görür açık açık uyardı

Ülkemizin en kalabalık 7. şehrinde ağır deprem riski! Son depremleri bilen Naci Görür açık açık uyardı

Olaylı sponsora suç duyurusu!

Olaylı sponsora suç duyurusu!

Sacha Boey için yolun sonu!

Sacha Boey için yolun sonu!

''Real Madrid'de Arda Güler feda edilecek''

''Real Madrid'de Arda Güler feda edilecek''

29 yaşında bırakma kararı! "Artık bıktım"

29 yaşında bırakma kararı! "Artık bıktım"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.