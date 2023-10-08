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Beşiktaş'ın başında ilk galibiyetini alan Burak Yılmaz'dan maç sonunda dikkat çeken hareket! Takım soyunma odasına giderken...

08.10.2023 18:47 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Siyah - beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Kara Kartal'da Şenol Güneş'in istifasının ardından karşılaşmaya teknik sorumlu olarak çıkan Burak Yılmaz, ilk maçından 3 puanla ayrılmış oldu. Burak Yılmaz, mücadele sonrasında herkes soyunma odasına giderken yaptığı hareketle dikkat çekti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal kaydetti. Bu sonuçla üst üste 2. kez kazanan Beşiktaş'ta birçok detay ön plana çıktı.

TEKNİK SORUMLU BURAK YILMAZ

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Siyah - beyazlıların Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçının ardından istifa eden Şenol Güneş'in yerine İstanbulspor karşısında teknik sorumlu olarak sahaya Burak Yılmaz çıktı.

Genç çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılırken, maç sonunda yaptığı hareketle de dikkat çekti.

MAÇ SONUNDA TAKIMI TOPLADI

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Lugano maçı sonrası tribünleri terk etmeyen taraftarların çağırdığı ancak tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncular, Burak Yılmaz'ın çağrısının ardından İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı.

Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra Necip Uysal'a yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Cenk Tosun da galibiyet üçlüsü çektirdi.

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