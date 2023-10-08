Beşiktaş'ın başında ilk galibiyetini alan Burak Yılmaz'dan maç sonunda dikkat çeken hareket! Takım soyunma odasına giderken...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal kaydetti. Bu sonuçla üst üste 2. kez kazanan Beşiktaş'ta birçok detay ön plana çıktı.

TEKNİK SORUMLU BURAK YILMAZ

Siyah - beyazlıların Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçının ardından istifa eden Şenol Güneş'in yerine İstanbulspor karşısında teknik sorumlu olarak sahaya Burak Yılmaz çıktı.

Genç çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılırken, maç sonunda yaptığı hareketle de dikkat çekti.

MAÇ SONUNDA TAKIMI TOPLADI

Lugano maçı sonrası tribünleri terk etmeyen taraftarların çağırdığı ancak tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncular, Burak Yılmaz'ın çağrısının ardından İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı.

Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra Necip Uysal'a yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Cenk Tosun da galibiyet üçlüsü çektirdi.

