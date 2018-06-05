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Beşiktaş'ın Bochum'dan Selim Gündüz'ü istediği iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gurbetçi Selim Gündüz gündeme geldi. Selim Gündüz de Beşiktaş'ın teklifini doğruladı.

Beşiktaş'ın Bochum'dan Selim Gündüz'ü istediği iddia edildi

Alman basını, Beşiktaş'ın Bochum'da forma giyen 24 yaşındaki Selim Gündüz'ü istediğini öne sürdü.

Sağ kanatta görev yapan Türk oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin bittiği ve bonservisinin elinde olduğu belirtildi.

Selim, "Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Düzenli olarak oynayabileceğim bir yere gitmek istiyorum. Beşiktaş, Göztepe, Kasımpaşa ve Antalya'dan teklif var" dedi.

(Akşam)

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Beşiktaş Selim Gündüz

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