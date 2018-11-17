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Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 495 milyon 267 bin TL

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç rakamı açıklandı. İşte siyah-beyazlı kulübün mali tablosu...

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 495 milyon 267 bin TL

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Bu sorunun yanıtı belli oldu! Beşiktaş'ın güncel borç durumu Kurulu'nda öğrenildi. Mevcutlar ve alacaklar toplamı 376 milyon 157 bin TL olarak belirlenirken, borçlar toplamı 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olarak hesaplandı.

Siyah-beyazlılarca 2.4 milyar TL'lik bu borcun geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 885 milyon 855 bin TL idi. Bir yılda yaklaşık 609 milyon TL'lik bir artış yaşandı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nde 376 milyon 157 bin TL mevcutlar ve alacaklar kalemi ise bir yılda yaklaşık 92 milyon TL arttı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
fenevden cincondan daha düşün borcu ve bu eyyamı renkliler yapıyor fetöcü sikeciler
kayyum kapıda
Galatasarayım bundan dolayı ceza alır mı???
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