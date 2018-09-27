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Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

Günün en sürpriz gelişmesi Beşiktaş'ta yaşandı! Forvet bölgesindeki sıkıntıyı çözemeyen ve üstüne Negredo'yu satan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükselmeye başladı. Beşiktaş yönetiminden birkaç ismin İngiltere'ye giderek Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüştüğü ve Cenk Tosun'u devre arasında kiralık olarak transfer etmek istediklerini dile getirdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Forvet sıkıntısı iyice ayyuka çıkan, mevcut isimlerden yararlanamayan Beşiktaş'tan bu sıkıntıyı çözmek flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı yönetimden birkaç ismin Fenerbahçe karşılaşması öncesinde İngiltere'ye giderek Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Bu sezon Everton'da 1'i lig kupası olmak üzere 7 maçta forma giymesine rağmen hala golle tanışamayan Cenk Tosun son haftalarda eleştirilmeye başladı. Hatta golcü oyuncu, Arsenal'le yapılan son lig maçında kulübede oturdu. Ada'da Everton'ın Cenk'in yerine başka bir forvet daha alabileceği konuşulurken, tam bu sırada Beşiktaşlı idareciler devreye girdi.

'BUNU KONUŞMAK İÇİN ERKEN'

Gelen haberlere göre siyah- beyazlı yöneticiler "Cenk'i kiralık vermek ister misiniz?" diye sorup Cenk'le ilgili herhangi bir tasarrufları olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek istediler. Brands'ın ise "Bunu konuşmak için çok erken. Bize biraz süre verin" dediği kaydedildi.

Cenk'in performansını yükseltememesi halinde Everton'da gözden çıkarılabileceği yorumları yapılıyor.

Bir gün tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini her fırsatta dile getire 27 yaşındaki golcünün devre arasında tekrar çubukluyu giymesi sürpriz olmaz.

GIROUD DA KONUŞULUYOR

Ada'da Olivier Giroud ile ilgili iddialar da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde The Sun'ın devre arasında ön protokol imzalanabileceğini duyurduğu Fransız forvet için son gelen haberlerde görüşmelerin menajerler bazında yürütüldüğü ifade edildi.

(A Spor)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş everton cenk tosun Marcel Brands

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