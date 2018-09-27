Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Forvet sıkıntısı iyice ayyuka çıkan, mevcut isimlerden yararlanamayan Beşiktaş'tan bu sıkıntıyı çözmek flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı yönetimden birkaç ismin Fenerbahçe karşılaşması öncesinde İngiltere'ye giderek Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Bu sezon Everton'da 1'i lig kupası olmak üzere 7 maçta forma giymesine rağmen hala golle tanışamayan Cenk Tosun son haftalarda eleştirilmeye başladı. Hatta golcü oyuncu, Arsenal'le yapılan son lig maçında kulübede oturdu. Ada'da Everton'ın Cenk'in yerine başka bir forvet daha alabileceği konuşulurken, tam bu sırada Beşiktaşlı idareciler devreye girdi.

'BUNU KONUŞMAK İÇİN ERKEN'

Gelen haberlere göre siyah- beyazlı yöneticiler "Cenk'i kiralık vermek ister misiniz?" diye sorup Cenk'le ilgili herhangi bir tasarrufları olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek istediler. Brands'ın ise "Bunu konuşmak için çok erken. Bize biraz süre verin" dediği kaydedildi.

Cenk'in performansını yükseltememesi halinde Everton'da gözden çıkarılabileceği yorumları yapılıyor.