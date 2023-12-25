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Beşiktaş'ın çiçeği burnunda yıldızı Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçında attığı golle tarihe geçti!

25.12.2023 21:04 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş kariyerinin ilk golünü atarak tarihe geçti.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda yıldızı Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçında attığı golle tarihe geçti!
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Semih Kılıçsoy attığı golle tarihe geçti.

2005 DOĞUMLU GENÇ SEMİH!

2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı. Siyah-beyazlı formayla gol atan en genç 3. oyuncu olan Semih çok büyük sevinç yaşadı.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

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Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde dünyaya geldi.

Gop Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında yetişen Kılıçsoy, 2016 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 21 Ekim 2021 tarihinde kulüple 2023 yılına kadar sürecek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Beşiktaş'ın genç ve rezerv takımlarında üretken bir golcüydü. 23 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Sezona Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlayan Semih, U-19 Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 18 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor ile Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları maçta çıkarken, oyuna 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine dâhil oldu.

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş ile ilk resmi gölünü 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 3-1 yendiği maçın 90+4 dakikasında attı. İkinci yarı 83, dakika Onur Bulut yerine oyuna girerek oyuncu atmış olduğu bu gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.

SEMİH KILIÇSOY MİLLİ TAKIM KARİYERİ

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Millî takım kariyerine Türkiye alt yaş kategorilerinde forma giyerek başladı. Sırasıyle U14, U15, U17, U19 millî takımlarında forma giydi ve 22 maçta 17 gol attı.

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