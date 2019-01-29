G.Saray istedi, Beşiktaş alıyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yıldız oyuncusu Clinton N'Jie için Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı belirtildi.
BiP Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Clinton N'jie için Marsilya'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.
Ara transfer döneminde Ryan Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız ismi bu bölgede kullanmayı planlıyor.
Kamerunlu yıldız N'Jie, bu sezon Marsilya'da 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol attı ve 325 dakika sahada kaldı. N'Jie ile ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
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