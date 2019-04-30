Beşiktaş'ın derbi biletleri 10 dakikada tükendi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.
Açıklamada 150 lira fiyatla satışa sunulan biletlerin 10 dakikada tükendiği belirtildi.
Kocaman'dan G.Saray açıklaması!
Galatasaray taraftarını kahreden tablo!
'G.Saraylı başladım, F.Bahçeli oldum'
Ljajic'in gözü derbide
94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!
Trabzon'u altyapıdan gelenler sırtlıyor
F.Bahçe devlerle aynı turnuvada!
'Onların makyaja değil, estetiğe ihtiyacı var'
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Ersun Yanal patlaması! 'Haysiyetsizlik'
Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Trabzonspor son saniyelerde yıkılıyor
Efsane isim geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum