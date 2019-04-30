SPOR

Beşiktaş'ın derbi biletleri 10 dakikada tükendi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler tükendi.

Beşiktaş'ın derbi biletleri 10 dakikada tükendi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Açıklamada 150 lira fiyatla satışa sunulan biletlerin 10 dakikada tükendiği belirtildi.

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Beşiktaş Galatasaray

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