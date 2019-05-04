Beşiktaş'ın derbide tek hedefi mutlak galibiyet

Ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak Medipol Başakşehir ile 13 olan puan farkını 3'e düşüren siyah-beyazlılar, aynı dönemde Galatasaray ile 5 olan farkı da 1'e indirdi. 6 hafta önce lige havlu attığı düşünülen Şenol Güneş'in öğrencileri, son dört haftaya girilirken Galatasaray ile bir anlamda kader maçlarının ilkine çıkacak. Galatasaray'ı yenmesi halinde 2'nci sıraya yükselecek olan siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek. Böyle hesapların yapıldığı kritik haftada Galatasaray karşısında beraberliği hiçbir şekilde düşünmeyen ve 6 maçlık seriyi devam ettirmek isteyen Şenol Güneş'in, derbiye çıkartacağı kadroda çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor. Savunma hattını bu kez Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Adriano'dan oluşturacak Şenol Güneş bu dörtlünün önünde her zaman olduğu gibi Atiba, Dorukhan ikilisine görev verecek. Performansı yetersiz bulunduğu için eleştirilen Lens'in yine 11'de oynaması yüksek ihtimal. 10 numara pozisyonunda Adem Ljajic, Güneş'in en büyük kozlarından biri olarak takım liderliği görevini üstlenecek. Tecrübeli teknik adamın sol önde oynatacağı oyuncunun ise bu kez Güven Yalçın yerine Caner Erkin olması sürpriz sayılmayacak bir değişim olacak. Forvette ise Burak Yılmaz Galatasaray'a karşı gol arayacak. Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Quaresma ve Kagawa'yı 60. dakikadan sonra değerlendirmesi bekleniyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Kartal'da derbi hazırlıkları Mustafa Cengiz'e hakem yanıtı

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak" GÜNEŞ'İN KOZU BURAK YILMAZ VE ADEM LJAJIC

Kritik derbi için Şenol Güneş'in en büyük kozu hiç şüphesiz Adem Ljjaic ve Burak Yılmaz ikilisi olacak. Ligin 2'nci devresinde adeta fırtına gibi esen Ljajic ve Burak, Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük iki güvencesi. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Burak Yılmaz 12 maçta 11 gol atarak siyah-beyazlıların en büyük hücum gücü oldu. Burak, aynı zamanda üst üste galip gelinen son 6 maçın tamamında da gol atmayı başardı. Ligin ilk devresinde adeta duran Ljajic ise yine 2'nci devrede yüksek form grafiği yakalayan isimlerden. Siyah beyazlıların yıldızı 2'nci devrede forma giydiği 12 karşılaşmada 7 gol 7 asistlik bir performas ortaya koyarak takımın değişmez futbolcusu oldu. BURAK'TAN 3. DALYA

Bu arada tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbide görev alması halinde Süper Lig'deki 300'üncü maçına çıkacak. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 maça çıkan Burak, 175 gole imza attı.