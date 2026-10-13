SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Lionel Messi geleceğin yıldızlarını açıkladı! Ne Arda ne Kenan: İşte listesindeki tek Türk

Lionel Messi’nin geleceğin yıldız adaylarını belirlediği özel listede Türkiye’den sürpriz bir isim yer aldı. Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın bulunmadığı seçkide öne çıkan genç milli futbolcunun, çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Messi ile aynı projede buluşması dikkat çekti.

Lionel Messi geleceğin yıldızlarını açıkladı! Ne Arda ne Kenan: İşte listesindeki tek Türk
Cevdet Berker İşleyen

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin bir spor markası için hazırladığı Geleceğin Yıldız Adayları seçkisi futbol dünyasında ilgi gördü. Kadın ve erkek futbolundan toplam 10 genç yeteneğin bulunduğu listede Türkiye'den de bir isim yer aldı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ LİSTEDE YOK

Lionel Messi geleceğin yıldızlarını açıkladı! Ne Arda ne Kenan: İşte listesindeki tek Türk 1

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın yer almadığı seçkide Türkiye'yi Can Uzun temsil etti. A Milli Takım'da da görev yapan ve Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç futbolcunun listeye dahil edilmesi dikkat çekti.
Messi, projenin önceki bölümlerinde Kenan Yıldız'ı da gelecek vadeden futbolcular arasında göstermişti. Can Uzun'un da seçkiye alınması, Türk futbolunun genç yeteneklerinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıran gelişmelerden biri oldu.

MESSİ'NİN SEÇTİĞİ 10 GENÇ YETENEK

Lionel Messi geleceğin yıldızlarını açıkladı! Ne Arda ne Kenan: İşte listesindeki tek Türk 2

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen futbolcular, farklı ülkelerden ve kulüplerden seçildi. Listede erkek futbolcuların yanı sıra kadın futbolunun gelecek vadeden isimleri de yer aldı.

Messi'nin listesinde bulunan 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

- Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt

  • Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors
  • Gilberto Mora – Meksika / Tijuana
  • Max Dowman – İngiltere / Arsenal
  • Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace
  • Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907
  • Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar
  • Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı
  • Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı
  • Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı

İDOLÜ LİONEL MESSİ

Lionel Messi geleceğin yıldızlarını açıkladı! Ne Arda ne Kenan: İşte listesindeki tek Türk 3

Can Uzun'un Messi'nin hazırladığı listede yer alması, genç futbolcunun daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Kariyerinde örnek aldığı ismin Messi olduğunu belirten Can Uzun, Arjantinli yıldız hakkındaki hayranlığını şu sözlerle dile getirmişti:
"Benim en büyük idolüm Lionel Messi, onun videolarını izleyerek büyüdüm"
Çocukluk yıllarından itibaren Messi'yi örnek alan Can Uzun'un, idolünün gelecek vadeden futbolcular arasında gösterdiği isimlerden biri olması genç oyuncu açısından anlamlı bir gelişme olarak öne çıktı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barcelona'nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! 'Tüm dünya biliyor'Barcelona'nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! 'Tüm dünya biliyor'
Resmen duyuruldu! İşte Trabzonspor'un net borcuResmen duyuruldu! İşte Trabzonspor'un net borcu
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Arda Güler son dakika Kenan Yıldız Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.