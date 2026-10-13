Lionel Messi geleceğin yıldızlarını açıkladı! Ne Arda ne Kenan: İşte listesindeki tek Türk

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin bir spor markası için hazırladığı Geleceğin Yıldız Adayları seçkisi futbol dünyasında ilgi gördü. Kadın ve erkek futbolundan toplam 10 genç yeteneğin bulunduğu listede Türkiye'den de bir isim yer aldı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ LİSTEDE YOK

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın yer almadığı seçkide Türkiye'yi Can Uzun temsil etti. A Milli Takım'da da görev yapan ve Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç futbolcunun listeye dahil edilmesi dikkat çekti.

Messi, projenin önceki bölümlerinde Kenan Yıldız'ı da gelecek vadeden futbolcular arasında göstermişti. Can Uzun'un da seçkiye alınması, Türk futbolunun genç yeteneklerinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıran gelişmelerden biri oldu.

MESSİ'NİN SEÇTİĞİ 10 GENÇ YETENEK

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen futbolcular, farklı ülkelerden ve kulüplerden seçildi. Listede erkek futbolcuların yanı sıra kadın futbolunun gelecek vadeden isimleri de yer aldı.

Messi'nin listesinde bulunan 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

- Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt

Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors

Gilberto Mora – Meksika / Tijuana

Max Dowman – İngiltere / Arsenal

Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace

Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907

Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar

Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı

Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı

Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı

İDOLÜ LİONEL MESSİ

Can Uzun'un Messi'nin hazırladığı listede yer alması, genç futbolcunun daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Kariyerinde örnek aldığı ismin Messi olduğunu belirten Can Uzun, Arjantinli yıldız hakkındaki hayranlığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Benim en büyük idolüm Lionel Messi, onun videolarını izleyerek büyüdüm"

Çocukluk yıllarından itibaren Messi'yi örnek alan Can Uzun'un, idolünün gelecek vadeden futbolcular arasında gösterdiği isimlerden biri olması genç oyuncu açısından anlamlı bir gelişme olarak öne çıktı.