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Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi ortaya çıktı!

28.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa'nın peşinde. Diego Costa'ya Beşiktaş nasıl bir transfer teklifi yaptı? İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Diego Costa teklifi ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş’ın İspanyol golcü Diego Costa’yı transfer etmek istediği iddia edildi. Detaylar haberde…

BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ YAPTI

Fanatik’in haberine göre; Beşiktaş, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yolları ayrılan golcü oyuncu Diego Costa ile temasa geçti. Beşiktaş ilk teklifini yaptı.

COSTA'NIN MALİYETİ NE KADAR?

Henüz kulüp bulamayan Diego Costa’nın menajeri golcü isim için yıllık 4 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası istedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Mali açıdan transferde dengeli bir strateji izleyen Beşiktaş ise futbolcu için bu paranın yarısını teklif etti. Taraflar orta yolu bulursa imzalar atılacak.

SON SEZONDAKİ PERFORMANSI

2020-21 sezonunda 7 maçta 2 gol atan futbolcu sadece 2 kez ilk 11’de şans bulabildi. Diego Costa daha önce Chelsea, Valladolid, Albacete, Celta Vigo, Braga ve Penafiel takımlarında oynamıştı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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