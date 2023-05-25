Beşiktaş'ın eski Brezilyalı oyuncusu Douglas ülkesinde tutuklandı! Polise gidip suçunu itiraf etti

İspanyol basınında Marca'nın haberine göre, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve sonrasında futbolu bırakan Douglas, ülkesi Brezilya'da tutuklandı. Silah ile ateş ettiği ortaya çıkan Douglas suçunu itiraf etti.

TABANCAYI ORMANA SAKLAMIŞ

Yaşanan olay sonrası Brezilya polisi araştırmalara başlamıştı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Douglas, annesi adına kayıtlı olan tabancayı ormanlık alana sakladığını itiraf etti ve tutuklandı.

BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER OLMUŞTU

2014 yılında Barcelona'ya transfer olan Douglas, istediğini bulamamış ve 2019 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan Douglas, takımdan gönderilmek istenmiş fakat sözleşmesini feshetme yoluna gitmemişti.



