Beşiktaş'ın eski forveti, 1 günlük sözleşme imzaladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Beşiktaş'a eski futbolcusundan ilginç bir haber geldi.

Beşiktaş'ın eski forveti Higuain, 2012 yılında MLS ekiplerinden Columbus Crew'e transfer olmuştu. Higuain burada 8 yıl geçirdi ve ardından D.C. United, sonra da kardeşi Gonzalo Higuain ile birlikte Inter Miami'ye gitti.

1 GÜNLÜĞÜNE İMZA ATTI

37 yaşındaki futbolcu kariyerini noktalama kararı alırken 8 yıl formasını giydiği Columbus Crew oyuncuyu 1 günlüğüne renklerine bağladı ve ardından Higuain burada kramponlarını astı.

EFSANE İLAN EDİLDİ

Federico Higuain için stadyumda veda töreni düzenleyen kulüp oyuncuyu efsane ilan ederek onur listesine dahil etti. Federico'nun kardeşi Gonzalo da yıl sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Higuain, 2007 yazında River Plate'ten Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlı formayla beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş kariyerine başladıktan 6 ay sonra Meksika ekibi America'ya kiralandı. Dönüşünde de Arjantin ekibi Independiente'ye transfer oldu. Higuain, Beşiktaş kariyerinde 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

