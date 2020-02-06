SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Hugo Almeida, futbolu bıraktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı

Ülkemizde Beşiktaş forması ile başarılı bir dönem geçiren Portekizli santrfor oyuncusu Hugo Almeida, futbolu bıraktı.

Futbol hayatına 2001 yılında başlayan Almeida, 19 yıllık kariyerinde 12 takımda forma giydi. Bu 19 yılda 486 maça çıkan golcü futbolcu, 147 gol atarken 54 asist yaptı. 57 kez de milli takım formasını terleten 35 yaşındaki forvet, 19 defa gol sevinci yaşadı.

2010/11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Hugo Almeida, siyah - beyazlı kulüpte 110 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gola atan Almeida, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Beşiktaş'tan flaş karar! Göztepe maçı için...Beşiktaş'tan flaş karar! Göztepe maçı için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş hugo almeida futbolu bıraktı

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Fatih Terim gözyaşlarını tutamadı

Fatih Terim gözyaşlarını tutamadı

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Fenerbahçe'den transfer kararı

Fenerbahçe'den transfer kararı

Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Les Ferdinand ne yapıyor?yada Danyel Amokachi?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı

Beşiktaş'ın eski golcüsü futbolu bıraktı

Kevin-Prince Boateng: “Teklif geldikten sonra çok düşünmedim”

''Teklif geldikten sonra çok düşünmedi''

Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

Beşiktaş'tan flaş karar! Göztepe maçı için...

Beşiktaş İK müdürünün telefonuyla Yasin Sülün'ü kovdu

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Beşiktaş'tan çok sert MHK ve TFF açıklaması

Beşiktaş'tan çok sert MHK ve TFF açıklaması!

Beşiktaş'ta Ljajic'in başı döndü, Gökhan Gönül ayağına darbe aldı

Ljajic ve Gökhan korkuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.