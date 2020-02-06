Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı

Ülkemizde Beşiktaş forması ile başarılı bir dönem geçiren Portekizli santrfor oyuncusu Hugo Almeida, futbolu bıraktı.
Futbol hayatına 2001 yılında başlayan Almeida, 19 yıllık kariyerinde 12 takımda forma giydi. Bu 19 yılda 486 maça çıkan golcü futbolcu, 147 gol atarken 54 asist yaptı. 57 kez de milli takım formasını terleten 35 yaşındaki forvet, 19 defa gol sevinci yaşadı.
2010/11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Hugo Almeida, siyah - beyazlı kulüpte 110 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gola atan Almeida, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.
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