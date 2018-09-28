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Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.09.2018 08:12 | Son Güncelleme

Mario Gomez, Demba Ba, Jose Sosa... Tüm bu yıldızların ortak noktası; Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra eski günlerini aramaları. Bu listeye son olarak Fabri de eklendi. Fulham formasıyla İngiltere’deki ilk 2 maçında kalesinde 5 gol gören İspanyol file bekçisi, sonraki 3 maçta kulübede oturmuştu. Fabri son oynanan Watford maçında ise kadro dışı kaldı.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Fikret Orman’ın başkanlığı sürecinde rekor oyuncu satışına imza atan Beşiktaş, sadece son 3 sezonda kasasına tam 79 milyon 860 bin Euro koydu. Siyah-Beyazlılar, kariyeri inişli çıkışlı olan yıldızların da performanslarının tavan yapmasını sağladı. Örnek mi? Mario Gomez, Demba Ba, Fabri ve Jose Sosa. Hepsi Beşiktaş’ta zirveye çıktı, ayrıldıktan sonra ise maziyi mumla aradı.

Krallıktan kulübeye...

2015-2016 sezonunda Beşiktaş’ta gol krallığı yaşayan Gomez, öncesindeki yıl Fiorentina’da çıktığı 20 lig maçında sadece 4 kez ağları havalandırabilmişti. Gomez, Beşiktaş’taki müthiş performansının ardından ise Wolfsburg ve Stuttgart’ta bir daha eski günlerini yakalayamadı. Aynı sezonun yıldızlarından Sosa ise sonraki durağı Milan’da sınıfta kaldı.

1.5 sezon sakattı

2014-2015’te 29 lig maçında 18 gol kaydeden Demba Ba, öncesinde Chelsea’de hep rotasyon futbolcusuydu. Ba, Çin’e gittikten sonra ciddi bir sakatlık yaşadı neredeyse 1.5 sene sahalardan uzak kaldı. Senegalli yıldız bir daha da istikrarı yakalayamadı.

2 maçta oynayabildi

Son olarak Fabri... İspanya’da sakatlıkların gölgesinde sezonlar geçiren tecrübeli kaleci, Beşiktaş’ta ise iki sezonda toplam 66 maçta oynadı. 1 şampiyonluk yaşadı. Fabri, sezon başında Premier Lig’e gittikten sonra ise şoka uğradı. Fulham’da sadece 2 karşılaşmaya çıkabildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Fabri watford fulham

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