Beşiktaş'ın eski yıldızı Dmitri Khlestov'un son hali şaşırttı! Yıllar ona acımadı: Resmen çöktü!

Dmitri Khlestov her ne kadar, Spartak Moscow, FK Torpedo-Metallurg Moskova, Sokol Saratov ve Spartak Şçyolkovo gibi takımlarda oynamış olsa da Beşiktaş'ta sergilediği performansla hafızalara kazındı.

Rusya Ligleri'nin dışında oynadığı tek takım olan Beşiktaş'ta bir dönem fırtınalar estiren Rus futbolcu, Trabzon maçı sonrası manşet olmuştu.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile karşılaştığı maçta rakibine takımının 5. golünü atan Dmitri Khlestov, tribünlerde olay çıkmasına neden olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI YILLARA YENİK DÜŞTÜ

Rusya milli futbol takımında sergilediği performansla ülkesinde de adından söz ettirmeyi başaran Khlestov yıllara yenik düştü.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dmitri Khlestov'un son hali görenleri şaşırttı.

1994 FIFA Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Dmitri Khlestov'un kilo aldığı gözlemlendi.



