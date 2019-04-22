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Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo'dan Lyon taraftarından sert tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'in Lyon'da taraftarlarla birbirine girdi. Marcelo, 2-1 kazanılan Angers maçı sonrası taraftarın yanına gitti ancak 'Formaya saygı göstermiyorsun' şeklinde tepkiyle karşılandı. Marcelo bunun üzerine taraftara bağırarak "Sizin için oynuyorum" dedi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo'dan Lyon taraftarından sert tepki

Ligue 1'in 33. haftasında oynanan ve Lyon'un 2-1 kazandığı Angers maçı sonrası ortalık karıştı. Lyon taraftarları, galibiyete rağmen son dönemdeki kötü sonuçlar sebebiyle oyuncuları protesto etti.

Taraftarların yanına gelen Marcelo, bir anda "Kulübe saygı duy!" tepkisiyle karşılaştı. Önce sakin kalarak "Sizin için oynuyorum" diyen Marcelo, "Hayır saygı duymuyorsun. Bu formaya saygı duy!" cevabını alınca bir hayli sinirlendi.

"Ben sizin için oynuyorum" diyerek bağırmaya başlayan Marcelo'yu diğer taraftarlar sakinleştirdi.

Lyon, Angers maçı öncesinde ligde üst üste 2 maçı da kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Marcelo Guedes Beşiktaş lyon

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