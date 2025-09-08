Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den transferi Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan aylar önce çarpıcı açıklama! “Ver Cengiz'i bana ligin yıldızı yapayım...’’

Fenerbahçe'nin 15 milyon avro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentileri karşılayamazken milli oyuncuya Beşiktaş transfer oldu. Yıldız oyuncunun transferi için Başkan Serdal Adalı ile direkt olarak konuşan Sergen Yalçın’ın aylar önce milli oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

‘‘VER CENGİZ'İ BANA, LİGİN YILDIZI YAPAYIM…’’

Sergen Yalçın, "Ver Cengiz'i bana, ligin yıldızı yapayım yine, 1 aydan uzun da sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım hiç merak etme. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor. Ben Ozan'la her gün 2-3 saat muhabbet ediyordum. Bir dönem geliyor bazı oyuncular futboldan kopmuş oluyor, onu tekrar futbolun içine çekmen için onunla çok ciddi ilgilenmen gerekiyor. Teknik direktörün işin bu. Sen eline gelen oyuncudan maksimum performansı almak zorundasın" şeklinde konuşmuştu.

RAKAMLARI BELLİ OLUYOR!

Ekol Tv'nin haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 3.8 milyon euroluk maaşının 2 milyon euroluk kısmın ödeyecek.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri bir türlü istediği performansı gösteremeyen Milli oyuncu geçtiğimiz yıl Amerika Ligi ekiplerinden Los Angeles forması giydi. Los Angeles formasıyla çıktığı 15 maçta toplam 2 gol 3 asistlik performans gösteren yıldız oyuncu sezonun bitmesinin ardından sarı lacivertlilere geri döndü.