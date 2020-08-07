Beşiktaş'ın forvet hedefi Balotelli ve Seferovic

Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transfer olması sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündeminde iki flaş isim var; Mario Balotelli ve Haris Seferovic.

Balotelli, geçen sezon Fransa temsilcisi Marsilya'dan İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olmuştu. Antrenmanlara çıkmayan ve mavi-beyazlı ekibin başkanı Massimo Cellino ile sorunlar yaşayan İtalyan forvetin sözleşmesi fesh edilmişti.

Brescia ile geride kalan sezonda 19 Serie A maçına çıkan 29 yaşındaki Balotelli, 5 gollük bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer forvet adayı ise Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Haris Seferovic... Benfica formasıyla bu sezon 30 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.

(TRT SPOR)

