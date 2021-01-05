Beşiktaş'ın genç yıldızına Avrupa'dan dev talip!

Kara Kartal'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, geçen sezon Loris Karius'un takımdan erken ayrılığı sonrasında görevi devralmıştı. Ortaya koyduğu istikrarlı görüntü sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bulmaya devam eden 19 yaşındaki file bekçisi, takımın birinci kalecisi olmasının hakkını fazlasıyla veriyor.

Önceki gün Kayserispor karşılaşmasında sergilediği etkili performansla dikkat çeken Ersin, kalesini kapatarak gol yememe serisini üst üste 4 maça çıkardı. Yetenekli kaleciyi uzun süredir takipte bulunan Lyon, harekete geçti.

Fransa Lig 1 ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelip hem Ersin'i yakından takip edip hem de Beşiktaş Yönetimi'yle bir araya gelmesi bekleniyor.

