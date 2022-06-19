Beşiktaş'ın golcü transferinde sona gelindi! Weghorst kararını bugün verecek...

Beşiktaş'ta gündem Wout Weghorst transferi... Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kartal, Hollandalı golcüyü takıma katmak için tüm gücüyle çalışıyor. 29 yaşındaki forvette ise önemli gelişmeler yaşanıyor.

WOUT WEGHORST TÜRKİYE'YE GELİYOR

Hollandalı golcünün yakın arkadaşı ve ünlü futbolcuların dövmecisi olan Mert Mutluer, Kartal Analiz'e açıklamalarda bulundu. Mert Mutluer, "Weghorst, önümüzdeki günlerde Antalya'ya tatile gelecek. Hollandalı golcü, Türkiye'ye gelmeden önce basında kendisi hakkında çıkan haberleri ve gazete manşetlerini istedi." dedi. Başarılı futbolcunun bu tür bir koleksiyonu olduğu ve manşetleri burada toplayacağı öğrenildi.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Fenerbahçe ile de ismi anılan Wout Weghorst, 'Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?' sorusuna ise Beşiktaş'a transfer olmak istediği şeklinde yanıt verdi.

Golcü yıldızın son olarak Beşiktaş'a transfer olması halinde ilk işinin kartal dövmesi yaptırmak olacağı belirtildi.



