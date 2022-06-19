SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın golcü transferinde sona gelindi! Weghorst kararını bugün verecek...

Beşiktaş'ın golcü transferinde sona gelindi! Weghorst kararını bugün verecek...

19.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer gündeminin 1. sırasında yer alan Wout Weghorst ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili kararının bugün vermesi beklenirken ilginç bir olay yaşandı.

Beşiktaş'ın golcü transferinde sona gelindi! Weghorst kararını bugün verecek...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta gündem Wout Weghorst transferi... Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kartal, Hollandalı golcüyü takıma katmak için tüm gücüyle çalışıyor. 29 yaşındaki forvette ise önemli gelişmeler yaşanıyor.

WOUT WEGHORST TÜRKİYE'YE GELİYOR

b66137d0bdb64e779d7f872d983868a7

Hollandalı golcünün yakın arkadaşı ve ünlü futbolcuların dövmecisi olan Mert Mutluer, Kartal Analiz'e açıklamalarda bulundu. Mert Mutluer, "Weghorst, önümüzdeki günlerde Antalya'ya tatile gelecek. Hollandalı golcü, Türkiye'ye gelmeden önce basında kendisi hakkında çıkan haberleri ve gazete manşetlerini istedi." dedi. Başarılı futbolcunun bu tür bir koleksiyonu olduğu ve manşetleri burada toplayacağı öğrenildi.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

weghorst_9255

Fenerbahçe ile de ismi anılan Wout Weghorst, 'Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?' sorusuna ise Beşiktaş'a transfer olmak istediği şeklinde yanıt verdi.

Golcü yıldızın son olarak Beşiktaş'a transfer olması halinde ilk işinin kartal dövmesi yaptırmak olacağı belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!
Gustavo'nun eşinden olay paylaşım! Gustavo'nun eşinden olay paylaşım!
Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!

Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Yeni takımı, hayranlarını çok şaşırtacak!

Yeni takımı, hayranlarını çok şaşırtacak!

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.