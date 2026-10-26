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Arda Güler El-Clasico'ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!"

Dünyada milyonlarca insanın takip ettiği Barcelona-Real Madrid maçına damgasını vurdu. Nefes kesen maçta Eflatun-Beyazlılar ezeli rakibini 2-1'lik skorlar geçerken milli yıldızımız Arda Güler maça damgasını vurdu. Madrid hücumlarının en önemli aktörü olan Güler, klas hareketleriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Sosyal medya ve İspanyol basını maçtan sonra Arda Güler'e methiyeler düzdü.

Arda Güler El-Clasico'ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!"
Doğukan Akbayır

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Barcelona, dün akşam dünyanın en büyük derbisinde Real Madrid'e boyun eğdi. Deplasmanda Barcelona'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler de 90+4 dakika süre aldı. Real Madrid'in her atağında yer alan Güler, klas hareketleriyle de nefesleri kesti. Arda Güler için maçın ardından İspanyol medyası ve sosyal medyada çok çarpıcı yorumlar yapıldı.

Arda Güler El-Clasico ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!" 1

EL CLASICO'YA ARDA GÜLER MÜHRÜ

Mourinho'nun şans vermekte cimri davrandığı Arda Güler, deyim yerindeyse formayı söke söke aldı. Güler, Real Madrid taraftarının desteğini arkasına alırken, El Clasico'ya 11'de başladı. Yıldız oyuncumuz maça damgasını vururken, nefes kesen hareketleriyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Arda Güler El-Clasico ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!" 2

"KALİTE, TOPA HER DOKUNDUĞUNDA BİR ŞEYLER OLUYOR..."

Mundo Deportivo Gazetesi Arda Güler için hazırladığı haberde, "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Arda Güler El-Clasico ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!" 3

SOSYAL MEDYA ARDA GÜLER DİYE YIKILDI: TAM BİR UZAYLI!

Arda Güler ile ilgili İspanyolların yorumları da dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Arda Güler’in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi." derken, bir başka kullanıcı ise, "Bellingham’ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler’in pası da tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa’nın en iyi pasörlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Arda Güler El-Clasico ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!" 4

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Anahtar Kelimeler:
El Clasico Arda Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadar abartmayin arkadas tamam yeteneklide o kadar degil yani yok uzayli yok dunya onu konusuyor biz acaba farkli mac mi izledik yana pas geri pas dogru duzgun hucumu yok bi iki tane araya pas farkli ne var bi yamal etmez mesela yamalin 10 da 3 u diyelim
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