Arda Güler El-Clasico'ya mührünü vurdu! Dünya onu konuşuyor: "Tam bir uzaylı!"

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Barcelona, dün akşam dünyanın en büyük derbisinde Real Madrid'e boyun eğdi. Deplasmanda Barcelona'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler de 90+4 dakika süre aldı. Real Madrid'in her atağında yer alan Güler, klas hareketleriyle de nefesleri kesti. Arda Güler için maçın ardından İspanyol medyası ve sosyal medyada çok çarpıcı yorumlar yapıldı.

EL CLASICO'YA ARDA GÜLER MÜHRÜ

Mourinho'nun şans vermekte cimri davrandığı Arda Güler, deyim yerindeyse formayı söke söke aldı. Güler, Real Madrid taraftarının desteğini arkasına alırken, El Clasico'ya 11'de başladı. Yıldız oyuncumuz maça damgasını vururken, nefes kesen hareketleriyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

"KALİTE, TOPA HER DOKUNDUĞUNDA BİR ŞEYLER OLUYOR..."

Mundo Deportivo Gazetesi Arda Güler için hazırladığı haberde, "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ARDA GÜLER DİYE YIKILDI: TAM BİR UZAYLI!

Arda Güler ile ilgili İspanyolların yorumları da dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Arda Güler’in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi." derken, bir başka kullanıcı ise, "Bellingham’ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler’in pası da tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa’nın en iyi pasörlerinden biri." ifadelerini kullandı.