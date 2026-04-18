Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh için 40 milyon Euro'luk plan

Beşiktaş'ın Genk'ten transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, 10 maçtaki müthiş performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. Yönetim 40 milyon Euro bonservis bekliyor.

Emre Şen
Oh Hyeon-Gyu

Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde yapılan akılcı hamlenin meyveleri toplanıyor. Siyah-beyazlıların hücum hattını güçlendirmek için Belçika ekibi Genk'ten 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, sergilediği üstün performansla hem taraftarı mest etti hem de Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

10 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Türkiye'ye ve Süper Lig'in sert yapısına adaptasyon sürecini sıfır hatayla, inanılmaz bir hızla atlatan 23 yaşındaki Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla sahaya çıktığı andan itibaren kalitesini kanıtladı.

Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla görev aldığı sadece 10 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sarsarken, takım arkadaşlarına da 2 gol pası vererek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı ve takımın en önemli hücum silahı haline geldi.

AVRUPA DEVLERİNİN SCOUTLARI PEŞİNDE

Geçmiş dönemde Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transferi son anda direkten dönen başarılı futbolcu, Beşiktaş'taki bu patlamasıyla Avrupa pazarında yeniden en çok aranan isimlerden biri oldu. Hyeon-gyu Oh'un yükselen grafiği, birçok önde gelen Avrupa kulübünün scout (yetenek avcısı) ekiplerini harekete geçirdi. Oyuncunun siyah-beyazlı formayla çıktığı maçların özel olarak takip edildiği ve raporlandığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ TAM 40 MİLYON EURO!

Oyuncusunun sahadaki etkisini ve piyasa değerinin hızla arttığını gören Beşiktaş yönetimi ise bu transferden tarihi bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı kurmayların, 14 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh'un olası bir satışı için kapıyı 40 milyon Euro'dan açacağı ve oyuncuyu bu devasa rakamın altında bir bedelle kesinlikle elden çıkarmayacağı belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da olağanüstü hal! Okan Burukl'tan tarihi yeminGalatasaray'da olağanüstü hal! Okan Burukl'tan tarihi yemin
Fenerbahçe'de tarihi isyan! Tümer Metin esti gürlediFenerbahçe'de tarihi isyan! Tümer Metin esti gürledi
En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

