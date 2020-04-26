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Beşiktaş’ın göndermesine, Sivasspor’dan cevap

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2020 21:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden DG Sivasspor’a göndermede bulunurken, Yiğidolar’dan cevap gecikmedi.

Beşiktaş’ın göndermesine, Sivasspor’dan cevap

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından saat 19.28’te Burak Yılmaz’ın geçen sezon DG Sivasspor deplasmanında serbest vuruştan attığı golü paylaşarak, “Top atıldı, Sivas için iftar vakti. Afiyet olsun” notunu yazdı.

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Sivasspor Kulübü’nün ise Beşiktaş’a cevabı gecikmedi. Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından saat 20.03’te Erdoğan Yeşilyurt’un bu sezon Vodafone Park’ta attığı golü paylaşarak, “İstanbul için iftar vakti. Afiyet olsun” ifadesini kullandı.

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İki takımın karşılıklı olarak yapmış olduğu paylaşım gülüşmelere neden olurken, paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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