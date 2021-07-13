Beşiktaş'ın gözdesi Kenan Karaman bugün geliyor

Beşiktaş'ın önceki gün her konuda anlaşma sağladığı Kenan Karaman bugün İstanbul'a gelecek.
Milli futbolcu ilk olarak detaylı sağlık kontrolünden geçecek.
Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kenan Karaman daha sonra kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
EURO 2020'de A Milli Takım forması giyen ve turnuvanın ardından tatile çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.
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