Beşiktaş'ın gözdesi Munas Fabbur Hoffenheim'da

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Beşiktaş'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Munas Dabbur'u 12 milyon euro bonservis bedeli ile Sevilla'dan transfer etti.
27 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Hoffenheim'de futbol direktörü Alexander ROsen, "O harika bir forvet. Çevik, zamanlaması çok iyi, tekniği çok iyi ve ceza alanında tehlikeli. Almanca konusunda da sorunsuz. Kısa süre içinde adapte olacaktır" ifadelerini kullandı.
Transferin ardından konuşan 27 yaşındaki golcü, "Bu transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Hoffenheim, dünyanın en güçlü liglerinden birinde olan, heyecan verici bir takım. Son dönemde çok ciddi gelişim gösterdiler. Bu hikayenin parçası olduğum için mutluyum" dedi.
Munas Dabbur, Hoffenheim'de 10 numaralı formayı giyecek.
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