Beşiktaş'ın gözü Cenk Tosun'da

Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve West Bromwich'in gündemine gelen Cenk Tosun, West Bromwich'in Diagne'yi kadrosuna katmasıyla başka kulüplerin radarına girdi.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın kadrosuna dahil etmek istediği yıldız golcü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. Forvet konusunda Hulk'u gündemine alan şu ana kadar bu transferde netice elde edemeyen siyah-beyazlılar, eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacak.

Everton'a sezon sonuna kadar kiralık teklifi sunacak yönetim, bu transferi bir an önce tamamlamak ve Cenk'i Türkiye'ye geri getirmek istiyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA