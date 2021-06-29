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Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan 'Kartal' pozu

29.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan 'Kartal' pozu

Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar mali şartlarda anlaşma zemini ararken yıldız futbolcudan gelen Kartal pozu geldi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Beijing Guoan forması giyen Lucas Martins'in de siyah-beyazlı kulübün gündeminde olduğu iddia ediliyor.

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 73 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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