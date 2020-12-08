SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın hedefi Valentin Rosier

Beşiktaş'ın hedefi Valentin Rosier

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.12.2020 10:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş transfer mesaisine erken başlayacak gibi görünüyor. Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini almak istiyor. Yönetimin, gelecek hafta Sporting Lizbon kulübüyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Rossier de Türkiye'deki şartlarından memnun.

Beşiktaş'ın hedefi Valentin Rosier

Beşiktaş'ta Valentin Rosier için girişimler başlıyor. 2024 yılına kadar Sporting Lisbon ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek için sezon sonu beklenmeyecek.

TRT Spor'un haberine göre; Yönetim, devre arasında Rosier'in bonservisini almayı planlıyor. Gol paslarının yanı sıra temposu ve etkili oyunuyla yönetim, teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazanan 24 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor maçının ardından girişimler başlayacak.

Sezon sona ermeden Valentin Roiser'in transferini bitirerek diğer isimler için de girişimde bulunmak isteyen yönetimin ikinci hedefi ise Rachid Ghezzal olacak.

Leicester City ile bonservis pazarlığı yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, rakamın yüksek olması durumunda 1 yıl daha kiralama konusunu gündeme getirebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haberBeşiktaş'a yıldız isimden kötü haber
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı
Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı
Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı
Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı
Abdullah Avcı'dan ilk puan kaybı geldi!
Abdullah Avcı'dan ilk puan kaybı geldi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık ön anlaşma
Dorukhan Toköz ile 3+1 ön anlaşma yaptılar
Beşiktaş'ın hedefi Valentin Rosier
Beşiktaş'ın hedefinde o var!
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber
Beşiktaş'a 10 üzerinden 10
Beşiktaş'a 10 üzerinden 10
37'lik Atiba Hutchinson rekor peşinde
37'lik Atiba Hutchinson rekor peşinde
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den haber var!
İşte Gökhan Töre'nin son durumu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.