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Beşiktaş'ın iflası için dava açıldı! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketi yine hamle yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida siyah-beyazlılara icra takibi başlattı. Tecrübeli oyuncunun menajerlik şirketi Beşiktaş'a iflas talebiyle dava açtı. Ortaya çıkan bu haber sosyal medyada büyük ses getirdi.

Beşiktaş'ın iflası için dava açıldı! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketi yine hamle yaptı

Beşiktaş'ta 4,5 sezon top koşturan Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden siyah-beyazlılara şok bir dava açıldı. Vida'nın transferine ait 2 milyon euroluk bir fatura çıkaran menajerlik şirketi, kulübe icra takibi başlattı.

KULÜBE KARŞI İCRA TAKİBİ

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Global Menajerlik Şirketi, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye karşı 2022 yılında icra takibi başlatmış ve o dönem kulüp avukatları bu takibe itiraz etmişti. Menajerlik şirketi bu kez itirazın iptali ve Beşiktaş'ın iflası istemi ile dava açtı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medyada çıkan bu haber sonrası Beşiktaş yönetiminden herhangi bir yalanlama gelmedi.

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