Beşiktaş'ın iflası için dava açıldı! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketi yine hamle yaptı

Beşiktaş'ta 4,5 sezon top koşturan Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden siyah-beyazlılara şok bir dava açıldı. Vida'nın transferine ait 2 milyon euroluk bir fatura çıkaran menajerlik şirketi, kulübe icra takibi başlattı.

KULÜBE KARŞI İCRA TAKİBİ

Global Menajerlik Şirketi, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye karşı 2022 yılında icra takibi başlatmış ve o dönem kulüp avukatları bu takibe itiraz etmişti. Menajerlik şirketi bu kez itirazın iptali ve Beşiktaş'ın iflası istemi ile dava açtı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medyada çıkan bu haber sonrası Beşiktaş yönetiminden herhangi bir yalanlama gelmedi.





