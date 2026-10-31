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Milli Takımda Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmadığı iddia edilen futbolcu belli oldu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği öne sürülen futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. İbrahim Seten'in aktardığı iddia, Galatasaraylı yıldızın geçmişte Yalçın hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Milli Takımda Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmadığı iddia edilen futbolcu belli oldu!
Burak Kavuncu

A Milli Takım'da Sergen Yalçın ile bazı futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı iddialarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Seten, Yalçın'ın telefonlarına ilk etapta dönüş yapmadığını öne sürdüğü futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu açıkladı.

İBRAHİM SETEN TELEFON TRAFİĞİNİ ANLATTI

Milli Takımda Sergen Yalçın ın telefonlarını açmadığı iddia edilen futbolcu belli oldu! 1

Gazeteci İbrahim Seten, Sergen Yalçın'ın Barış Alper Yılmaz ile iletişim kurmak istediğini ancak milli futbolcunun ilk aramalara yanıt vermediğini öne sürdü.

Seten'in aktardığına göre, Yalçın'ın yardımcısı Barış Alper'i birkaç kez aradı ancak telefonlara cevap alamadı. Yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüş yapan futbolcunun Sergen Yalçın ile görüştüğü belirtildi.

İbrahim Seten, telefonun ilk etapta açılmaması nedeniyle yaşananların haber konusu haline geldiğini ifade etti.

İşte o sözler:

İbrahim Seten: "Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmayan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Sergen Yalçın'ın yardımcısı arıyor bir iki kere. Barış Alper açmıyor.

10 dakika sonra geri dönüyor Sergen Yalçın'a. Telefonu açmayınca da bu konu haber oluyor."

SERGEN YALÇIN'IN BARIŞ ALPER HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Milli Takımda Sergen Yalçın ın telefonlarını açmadığı iddia edilen futbolcu belli oldu! 2

Yaşanan gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı değerlendirme de yeniden gündeme taşındı.

Milli futbolcunun performansında düşüş yaşamadığını savunan Yalçın, Barış Alper'in zaten en üst seviyesinde oynadığını söylemişti.

Yalçın, Galatasaraylı futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Barış Alper'de düşüş olduğunu düşünmüyorum. Çıkmamıştı zaten. Maksimum performansıyla oynuyor. Normale döndüğü zaman hiç çekilmez.”

TFF YALANLAMIŞTI!

Milli Takımda Sergen Yalçın ın telefonlarını açmadığı iddia edilen futbolcu belli oldu! 3

Türkiye Futbol Federasyonu da daha önce Sergen Yalçın'ın milli futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. TFF tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör ile oyuncular arasında öne sürülen türden bir sorun yaşanmadığı belirtilirken, milli futbolcuların Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden memnuniyet duyduğu ifade edilmişti. Federasyon, söz konusu iddiaları hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlar olarak nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye Barış Alper Yılmaz galatasaray milli takım
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