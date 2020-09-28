Beşiktaş'ın ilgilendiği Bartosz Bereszynski kimdir? Bartosz Bereszynski kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılar; defans hattına takviye yapmak için tekrar harekete geçti.Beşiktaş yönetiminin hedefindeki isim Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski.
"Beşiktaş, Sampdoria'nın sağ beki Bartosz Bereszyński'nin transferi için görüşmelere başladı. Sampdoria Başkanı Polonyalı oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor"
28 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek ve stoper mevkiinde forma giyiyor.1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia Varşova'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. Polonyalı futbolcu Bartosz Bereszynski, bugüne kadar oynadığı kulüplerde 256 resmi maçta forma giydi.Ülkesinde Warta Poznan'da 27, Lech Poznan'da 17 kez oynayan Polonyalı yıldız; toplam 3 gol attı, 15 de asist yaptı.
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