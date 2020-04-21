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Beşiktaş'ın imdadına Advocaat yetişti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 2.3 milyon Euro'luk maaşıyla en maliyetli isimlerden biri olsa da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens Feyenoord ile dirsek teması halinde.

Beşiktaş'ın imdadına Advocaat yetişti

Beşiktaş'ta 2.3 milyon Euro'luk maaşıyla en maliyetli isimlerden biri olsa da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens konusunda müjde geldi. Hollanda basınına göre; Dick Advocaat ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Feyenoord, 32 yaşındaki oyuncuyu almak için harekete geçti.

Eski hocasının çok istediği Lens'in de bu transfere sıcak baktığı kaydedilirken sezonun kaderinin belli olmasının ardından bu transfer netlik kazanacak. Beşiktaş, böylece Lens'in yüksek maliyetinden de kurtulmayı hedefliyor

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş dick advocaat Jeremain Lens Transfer

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