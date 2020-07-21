Beşiktaş'ın istediği Renato Tapia, Celta Vigo'da

Celta Vigo, Perulu orta saha oyuncusu Renato Tapia'yı transfer etti. Feyenoord'dan bonservissiz olarak takıma katılan Tapia ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı. Tapia geçen sezon Feyenoord formasıyla 26 maça çıkmış ve takımına 3 asistlik katkı vermişti.Tapia'nın ismi yoğun şekilde Beşiktaş ile anılmıştı.
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