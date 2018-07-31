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Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

Fabri'nin satılmasından sonra kaleyi deneyimli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'a kötü haber... Barcelona'nın, Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki Liverpool'un file bekçisi Mignolet'i transfer etmek istediği bildirildi.

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Beşiktaş'ın kaleci transfer listesinde yer alan Simon Mignolet'e Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi.

İngiliz SKY Sports, Barcelona'nın Liverpool'da 3. kaleci konumuna düşen Belçikalı kaleciyi transfer etmek için girişimlere başlayacağını belirtti.

Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen kaleyi korurken yedek kaleci olarak Jasper Cillessen görev alıyor.

''SADECE BEŞİKTAŞ İLGİLENMİYOR'' DEMİŞTİ

Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Ancak Mignolet'in Liverpool ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz.'' sözlerini kullanmıştı.

Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Simon Mignolet barcelona

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Bu çöpü Barcelona ne yapsın.
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